رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سفيرنا في إثيوبيا: السيسي اهتم بالبنية التحتية وتنمية أفريقيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:12 م
أسامة عبدالخالق
أسامة عبدالخالق
أحمد عبد الرازق
طباعة
قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في إثيوبيا، إن تجربة قيادة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام برئاسة الرئيس السيسي، كانت ثرية للغاية، وتركت بصمة قوية، حيث دفع الرئيس السيسي بالعديد من المبادارت داخل القارة الإفريقية ومنها التركيز على منطقة التجارة الحرة القارية ودفع الاهتمام بمجالات البنية التحتية، والتركيز على إعادة الإعمار والتنمية.

وأضاف عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ON E" أن الرئيس السيسي حرص على إتاحة الوقت للقادة الأفارقة للحديث عن تحديات الاتحاد وكيفية تحسين الجهد الإفريقي.

وتابع أن موضوع تحدي الإرهاب حظي باهتمام القادة الأفارقة وكان هناك حديثًا ثريًا عن إنشاء قوة إفريقية تخصص لمكافحة الإرهاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

منذ يوم

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

منذ أقل من ساعتين

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

منذ حوالي 4 ساعات

انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية جنوب الجزائر

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية