سفيرنا في إثيوبيا: السيسي اهتم بالبنية التحتية وتنمية أفريقيا

قال السفير أسامة عبدالخالق، سفير مصر في إثيوبيا، إن تجربة قيادة مصر للاتحاد الإفريقي خلال عام برئاسة الرئيس السيسي، كانت ثرية للغاية، وتركت بصمة قوية، حيث دفع الرئيس السيسي بالعديد من المبادارت داخل القارة الإفريقية ومنها التركيز على منطقة التجارة الحرة القارية ودفع الاهتمام بمجالات البنية التحتية، والتركيز على إعادة الإعمار والتنمية.وأضاف عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" المُذاع على فضائية "ON E" أن الرئيس السيسي حرص على إتاحة الوقت للقادة الأفارقة للحديث عن تحديات الاتحاد وكيفية تحسين الجهد الإفريقي.وتابع أن موضوع تحدي الإرهاب حظي باهتمام القادة الأفارقة وكان هناك حديثًا ثريًا عن إنشاء قوة إفريقية تخصص لمكافحة الإرهاب.