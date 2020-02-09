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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

44 مليار دولار.. ترامب يعتزم تخفيض المساعدات الخارجية بنسبة 21%

الأحد 09/فبراير/2020 - 10:08 م
ترامب
ترامب
محمد عمر
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كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الأحد، عن أن الرئيس دونالد ترامب سيسعى لتخفيض المساعدات الخارجية بنسبة 21% في ميزانية العام المالي المقبل 2021 لتكون حوالي 44 مليار دولار فقط.

وقال مسؤولون كبار في الإدارة الأمريكية، اليوم الأحد، إن الرئيس ترامب سيقترح خفض مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأمريكية في ميزانيته المالية لعام 2021 بينما يسعى إلى زيادة الأموال لمواجهة التهديدات الاقتصادية الناشئة من الصين وروسيا، وفقا لما ذكرته "رويترز".

وسعى ترامب في اقتراح للميزانية العام الماضي لخفض المساعدات الخارجية لكنه واجه مقاومة من قبل الكونجرس.

ومن المقرر أن يعلن ترامب غدا الاثنين، مقترحاته لخفض الإنفاق الخارجي بخلاف إعلان باقي تفاصيل ميزانيته لعام 2021.

وقال مسؤول في الإدارة إن ترامب سيسعى إلى خفض المساعدات الأجنبية بنسبة 21 % ليكون الانفاق 44.1 مليار دولار في السنة المالية المقبلة 2021 مقارنة مع 55.7 مليار دولار سارية في السنة المالية الحالية 2020.

وأضاف المسؤول أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا ستبقى عند مستوياتها في 2020 في ظل الاقتراح الجديد.

كما أكد مسؤولو الإدارة الأمريكية أن ترامب سيطلب زيادة في تمويل المؤسسة الأمريكية لتمويل التنمية (DFC) إلى 700 مليون دولار مقارنة بـ 150 مليون دولار في العام السابق.

وتم تشكيل هيئة DFC في جزء كبير منه لمواجهة النفوذ الاقتصادي المتزايد للصين، حيث يعمل كبنك تنمية يشترك مع القطاع الخاص لتقديم القروض إلى البلدان النامية.

وتقترح ميزانية ترامب المقترحة أيضا لعام 2021 إنفاق 1.1 مليار دولار لجهود الأمن السيبراني التي تقوم بها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

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