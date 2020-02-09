رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
الصحة
أيام زمان
تحقيقات
المعرض
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الزمالك يكسر عقدة الـ 14 سنة بثنائية في الإسماعيلي
الأحد 09/فبراير/2020 - 09:51 م
طباعة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فوزا صعبا على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري الممتاز.
التفاصيل
موضوعات متعلقة
منذ يوم
مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة
منذ حوالي 12 ساعة
استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام
منذ ساعة و 20 دقيقة
عائد من «ووهان» يكشف أسباب نقله لمستشفى النجيلة
منذ أقل من ساعتين
مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء
الصور
الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17
صور عودة الطلاب للمدارس
صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن
صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة
صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة
الأكثر قراءة
مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة
منذ يوم
مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء
منذ أقل من ساعتين
اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب
منذ ساعتين و 27 دقيقة
الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟
منذ يومين
المزيد
إنفوجراف
7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)
سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)
لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)
«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم
أيام زمان
أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر
منذ 14 دقيقة
بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ
منذ أقل من نصف ساعة
سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»
منذ يوم
مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة
منذ يوم
المزيد
نجم الساعة
أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر
منذ 14 دقيقة
الصحة
دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»
منذ حوالي 15 ساعة
دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال
منذ حوالي 15 ساعة
نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل
منذ حوالي 16 ساعة
أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري
منذ يوم
المزيد
منوعات
بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة
منذ ساعتين و 46 دقيقة
سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ
منذ حوالي 4 ساعات
دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم
منذ حوالي 4 ساعات
«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر
منذ حوالي 7 ساعات
المزيد
مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد
الثقافة
الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»
منذ حوالي 3 ساعات
انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر
منذ حوالي 4 ساعات
عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء
منذ حوالي 4 ساعات
قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية
منذ حوالي 6 ساعات
المزيد