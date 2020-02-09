وزير الزراعة يوجه «حماية الأراضي» بحسن معاملة المواطنين

زار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الأحد، الإدارة المركزية لحماية الأراضي في إطار جولاته المفاجئة لقطاعات وإدارات الوزارة المختلفة؛ لمتابعة سير العمل ولقاء الموظفين بشكل مباشر للاستماع إلى مشاكلهم.ووجّه الوزير العاملين بحماية الأراضي بضرورة حُسن معاملة المواطنين، وعدم تعطيل مصالحهم وسرعة إنهاء الاجراءات طالما أنها مشروعة ومطابقة للقانون، كما وجه بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص أراضي النفع العام.كما وجه بضرورة التصدى للبناء على الأراضي الزراعية ومنعها من البداية، وقبل الشروع في البناء وأيضا التنسيق مع اجهزة الشرطة والحكم المحلي لإزالة التعديات في مهدها حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل، باعتبارها ثروة مصر القومية تتوارثها الأجيال.كما استمع وزير الزراعة إلى مشاكل العاملين وطالب بتطوير مكاتبهم؛ حتى يستطيعوا تأدية مهامهم بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى الاهتمام بالميكنة والتحول الرقمي.كما زار وزير الزراعة الإدارات التابعة لقطاع الإنتاج، وطالب بضرورة تطويرها حتى تساعد العاملين في أداء واجباتهم الوظيفية.بدورهم، أعرب العاملون بحماية الأراضي وقطاع الإنتاج عن سعادتهم بهذه الزيارة لوزير الزراعة، والتى لم يقم بها الوزراء السابقين منذ سنوات طويلة حسب قولهم.رافق الوزير خلال الجولة الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وأيمن عبدالعال، رئيس قطاع الإنتاج والمهندس حسن جودة، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي.