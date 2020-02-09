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محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تباين بورصات الخليج بنهاية اليوم 9 فبراير 2020

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:50 م
بورصة السعودية
بورصة السعودية
اكرم عمران
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تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد 9 فبراير 2020، بداية جلسات الأسبوع، إذ ارتفعت بورصة البحرين بنسبة 0.15% مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلي المتحد، فيما تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.25% مسجلا أدنى مستوياته فى 46 جلسة بضغوط هبوط القطاعات القيادية، كما تراجعت بورصة دبى بضغوط هبوط أسهم إعمار وبنك دبى الإسلامى، وواصلت بورصة قطر نزيف الخسائر.

بورصة السعودية
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.25% خاسرا 100.57 نقطة ليغلق عند مستوى 7952.52 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.68% رابحا 49.08 نقطة ليغلق عند مستوى 7275.30 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 152.2 مليون سهم بقيمة 3.9 مليار ريال، وارتفعت أسهم 30 شركة، فيما تراجعت 161 شركة.

وتراجع 19 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.04%، أعقبه قطاعا البنوك وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.72%، تلاه قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.31%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.20%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 1.02%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.88%، فيما ارتفع قطاعا الطاقة والأدوية بنسبة 1.39%، 0.18%، على التوالى.

وجاء سهم "فيبكو" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.60%، ثم الجوف بنسبة 5.57%، ثم الحمادى بنسبة 4.09%، فيما جاء سهم "أسمنت حائل" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 5.58%، ثم ميدغلف للتأمين بنسبة 5.53%، ثم أسمنت أم القرى بنسبة 4.83%.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، عن قرار مجلس الإدارة (بالتمرير)، بالموافقة على استقالة الرئيس التنفيذي عمر سامي سماره لظروفه الخاصة على أن يكون آخر يوم عمل هو 29 فبراير، وتكليف العضو المنتدب سامي بن عبدالمحسن الحكير بمهام الرئيس التنفيذي اعتبارًا من تاريخ 29 فبراير، وذلك حتى تعيين رئيس تنفيذي جديد للشركة.

بورصة دبى
تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.62% خاسرا 17.17 نقطة ليغلق عند مستوى 2752.41 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى العقارات والبنوك.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 150.7 مليون سهم محققة ما قيمته 110.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2044 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفعت 8 أسهم، وانخفض 20 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.01%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.74%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.36%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.71%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.66%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 8.81%، ثم سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة بنسبة 6.67%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 9.20%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.30%، فيما تصدر سهم مجموعة جى اف اتش المالية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 34.1 مليون ورقة بقيمة 37.5 مليون درهم.

بورصة الكويت
تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وانحفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.37% خاسرا 22.92 نقطة ليغلق عند مستوى 6253.29 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسرًا 24.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6958.86 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.39% خاسرًا 19.13 نقطة ليغلق عند مستوى 4855.82 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 129.5 مليون سهم بقيمة 17.4 مليون دينار كويتى عبر 5325 صفقة.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%، تلاه قطاع العقار بنسبة 1.10%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.42%، فقطاع الصناعة بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.81%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.25%.

وجاء سهم "شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 6.17%، ثم شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 5.14%، فيما تصدر سهم "شركة المصالح العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة العيد للأغذية بنسبة 8.40%، ثم شركة دانة الصفاة الغذائية بنسبة 7.09%.

بورصة البحرين
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.15% رابحا 2.54 نقطة ليغلق عند مستوى 1658.58 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات 7 ملايين سهم بقيمة 2.1 مليون دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 5.55% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.34%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 2.63% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 2.12%، مجموعة البركة المصرفية بنسبة 0.95%.

فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.5%.

بورصة قطر
تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسرة 55.59 نقطة، لتغلق عند مستوى 10149.03 نقطة، بضغوط هبوط 6 قطاعات على رأسها العقارات.

وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 92.8 مليون سهم بقيمة 159.7 مليون ريال قطرى عبر تنفيذ 4149 صفقة، وارتفع 14 سهما، وانخفض 26 سهما، واستقرت 5 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2.87%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.11%، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.62%، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.03%.

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