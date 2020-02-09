نشأت زارع يوضح حقيقة مطالبته بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية

كشف الشيخ نشأت زارع، كبير أئمة الدقهلية، حقيقة مطالبته بالاعتذار عن الفتوحات الإسلامية، مشيرًا إلى أنه كان يقصد جهاد الطلب وليس جهاد الدفع.وقال زراع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية "المحور"، إن وزارة الأوقاف عاقبته بسبب الضجة التي حدثت على السوشيال ميديا، بخصم نصف راتبه، ونزوله لدرجة إمام، بدلًا من "كبير أئمة".ولفت زارع إلى أن كلامه عن الاعتذار عن الفتوحات الإسلامية تم فهمه بشكل خطأ، متابعًا: "مفيش في الإسلام جهاد طلب، بأنني آخد جيش وأروح أحارب.. والرسول كان يرسل رسائل سلمية، وكان يدافع عن المدينة".وأكد أنه يتحدث ويطالب الناس بعدم ختام الإناث، ويحذر الناس من زواج الصغيرات، ولكنه يتعرض للهجوم بسبب مواقفه.