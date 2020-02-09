رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: 2.5 مليون مريض استفادوا بخدمات العلاج الطبيعي

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:43 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى
طباعة
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ2مليون و500 ألف مريض خلال 2019 عن طريق 256 مركزًا ووحدة علاج طبيعي في 27 محافظة، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأوضحت أن متوسط عدد الحالات التي تتردد يوميًا على الوحدات الصحية الأولية وطب الأسرة يبلغ 30 حالة، إضافة إلى تردد من 50- 100 حالة يوميًا على المستشفيات، مضيفة أن الإدارة المركزية للعلاج الطبيعي والوحدات التابعة لها تقدم خدمات العلاج الطبيعي لجميع الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات ما بعد العمليات الجراحية.

وقال مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة تقدم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم افتتاح وحدات لعلاج الأطفال في كافة المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة الجيزة من أعلى المحافظات التي توجد بها عيادات في الوحدات الصحية الأولية، ومراكز لعلاج الأطفال وذوي الاحتاجات الخاصة.

بدورها، أكدت الدكتورة نيفين عوني، مدير الإدارة المركزية للعلاج الطبيعي، توافر أجهزة التنبيه الكهربائي، والموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء وذلك بكافة المستشفيات العامة، وعدد كبير من المستشفيات المركزية، والوحدات الصحية الأولية ومراكز طب الأسرة.

وأشارت عوني إلى أن الإدارة المركزية للعلاج الطبيعي والوحدات التابعة لها تشارك في المبادرات الرئاسية، مثل حملة الكشف عن الأمراض غير السارية (السمنة والنحافة) من خلال مراكز العلاج الطبيعي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

منذ حوالي 12 ساعة

استغاثة طفل تكشف مقتل أسرته كاملة فى حدائق الأهرام

منذ حوالي 4 ساعات

انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية جنوب الجزائر

منذ أقل من ساعتين

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

الصور

image description

الزمالك والإسماعيلي في قمة الأسبوع الـ17

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

مقتل 10 تكفيريين في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

بسبب «70 بوسة».. سر رفض هند رستم التمثيل مع عبد الحليم حافظ

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

نجم الساعة

أسرار علاقة صباح بشاب إسرائيلي.. القصة الكاملة لمنع الشحرورة من دخول مصر

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقًا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية