«الصحة»: 2.5 مليون مريض استفادوا بخدمات العلاج الطبيعي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمة الطبية لـ2مليون و500 ألف مريض خلال 2019 عن طريق 256 مركزًا ووحدة علاج طبيعي في 27 محافظة، في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.وأوضحت أن متوسط عدد الحالات التي تتردد يوميًا على الوحدات الصحية الأولية وطب الأسرة يبلغ 30 حالة، إضافة إلى تردد من 50- 100 حالة يوميًا على المستشفيات، مضيفة أن الإدارة المركزية للعلاج الطبيعي والوحدات التابعة لها تقدم خدمات العلاج الطبيعي لجميع الفئات العمرية وذوي الاحتياجات الخاصة، وخدمات ما بعد العمليات الجراحية.وقال مستشار وزيرة الصحة لشئون الإعلام، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الإدارة تقدم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، ويتم افتتاح وحدات لعلاج الأطفال في كافة المحافظات، لافتًا إلى أن محافظة الجيزة من أعلى المحافظات التي توجد بها عيادات في الوحدات الصحية الأولية، ومراكز لعلاج الأطفال وذوي الاحتاجات الخاصة.بدورها، أكدت الدكتورة نيفين عوني، مدير الإدارة المركزية للعلاج الطبيعي، توافر أجهزة التنبيه الكهربائي، والموجات فوق الصوتية والأشعة تحت الحمراء وذلك بكافة المستشفيات العامة، وعدد كبير من المستشفيات المركزية، والوحدات الصحية الأولية ومراكز طب الأسرة.وأشارت عوني إلى أن الإدارة المركزية للعلاج الطبيعي والوحدات التابعة لها تشارك في المبادرات الرئاسية، مثل حملة الكشف عن الأمراض غير السارية (السمنة والنحافة) من خلال مراكز العلاج الطبيعي.