الحريري: الجيش اللبناني يبقى عنوان التضحية والدفاع عن الدولة

قال رئيس الوزراء اللبنانى السابق سعد الحريرى، إن الجيش اللبنانى يبقى عنوان التضحية والدفاع عن الدولة فى كل الجبهات والساحات.جاءت تصريحات الحريري عقب مقتل 3 عناصر من قوى الجيش اللبناني في البقاع إثر اعتداء على دورية للجيش فى الهرمل.وقال الحريري، فى تغريدة له على تويتر"يبقى الجيش اللبناني عنوان التضحية والدفاع عن الدولة في كل الجبهات والساحات، والكمين الذي أودى بحياة ثلاثة من أبطاله في البقاع اعتداء يستهدف جميع اللبنانيين.وقدم الحريرى التعازي لأهل الشهداء وقيادة الجيش، متابعًا: "كل التضامن معهم في مواجهة الخارجين على القانون"، وفقا لما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام.كانت قيادة الجيش اللبنانى أصدرت بيانا فى وقت سابق من اليوم، قالت فيه "أثناء قيام دورية من مديرية المخابرات بملاحقة سيارة مسروقة في محلة المشرفة الهرمل، تعرضت لكمين وإطلاق نار ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف سائق السيارة".