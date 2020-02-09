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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علوم القاهرة» تشارك في تحكيم مشروعات معرض الجيزة للتكنولوجيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:40 م
معرض الجيزة للتكنولوجيا
معرض الجيزة للتكنولوجيا
إسراء جمال
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أثنى الدكتور عبدالحميد المناوي، عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، على مشاركة وفد من قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، برئاسة الدكتورة سهير رمضان وكيل الكلية، لتحكيم مشروعات طلاب المدارس في معرض الجيزة المحلي للعلوم والهندسة لهذا العام GSEF 2020، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وذكر المناوي أن هذه المشاركة المتميزة والمستمرة لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، تبرهن على التزام الكلية بتقديم كافة الاستشارات العلمية للمجتمع المحيط، كما تؤكد استثمار الكلية في العنصر البشري من خلال رفع قدراتهم التحكيمية.

أضاف المناوي، أن مشاركة الكلية تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، للتحول نحو جامعة من الجيل الثالث.

كما ذكرت الدكتورة إيمان علاء الدين، المستشار الإعلامي للكلية، أن الكلية حريصة على التواصل مع كافة الأطراف المعنية بتنفيذ استراتيجية الدولة المصرية وتقديم خدمات مجتمعية متميزة في إطار الآليات والاستراتيجية التي حددتها جامعة القاهرة.

وضم المعرض مشروعات من تخصصات مختلفة أبرزها الكيمياء الحيوية والفلك والأرصاد الجوية والجيولوجيا والأحياء والفيزياء، كما قدم المعرض الذي أقيم بمدرسة السعيديه الثانوية بنين، مشروعات للعلوم والهندسة لطلاب مدارس الجيزة والمؤهلة للمعرض الجمهوري، وذلك في إطار تشجيع الأفكار الإبداعية والمتميزة للطلاب.

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