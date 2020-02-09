انتشار مفاجئ للأتوبيسات.. أسوان تنفذ تدريبًا لمواجهة الأزمات والطوارئ

بدأت محافظة أسوان في أعمال تنفيذ المشروع التدريبي العملي لمواجهة الأزمات والطوارئ، والذي يتم بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، حيث أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بشكل مفاجئ تعليماته بانتشار 30 أتوبيسا من مشروع النقل الداخلي وبعض الهيئات خلال 30 دقيقة بموقف الأقاليم لنقل المواطنين من أهالى مركز دراو مجانا للتأكد من جاهزية أجهزة، وإمكانيات المحافظة فى التعامل السريع مع الظروف الطارئة كسيناريو طوارئ تخيلي.وأكد محافظ أسوان، على أن تنفيذ هذا البيان العملى لمواجهة الأزمات يهدف للوصول إلى أعلى مستويات التجهيز والاستعداد خاصة أن هذا المشروع التدريبي في حد ذاته يعتبر هدفا وأيضا وسيلة في وقت واحد، خاصة أن وقوع مثل هذه الأحداث الطارئة والمفاجئة يتطلب معه ضرورة توفير التوعية والتدريب المسبق اللازم لكل الأفراد العاملين بهذه الجهات للتعامل الإيجابي والسريع معها.وشدد عطية، بأن تنفيذ تجربة الطوارئ ستتم تباعًا فى مدن ومراكز أخرى، بجانب مشاركة جهات أخرى فيما بعد خاصة الإسعاف والحماية المدنية وشركة المياه والصرف الصحى والمرور والرى، علاوة على الوحدات المحلية، موضحا أن تجربة الطوارئ بموقف الأقاليم شهدت نجاحا كبيرا فى السيطرة على الموقف وسرعة تدخل أتوبيسات النقل الداخلي بالتعاون مع شرطة المرور وإدارة المواقف وبمشاركة مديرية الأمن والجهات الأمنية والوحدات المحلية حيث تم النقل الجماعى للركاب في اتجاه مدينة وقرى مركز دراو ذهابًا وإيابا، وهو الذى يهدف فى الوقت نفسه إلى تخفيف مشقة وأعباء التنقل وبخدمة مجانية دون أى مقابل مما لاقى ترحيبا ورضاء من المواطنين.