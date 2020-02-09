قرار جمهورى بتجديد تعيين بركات رئيسًا لـ«الإحصاء»

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 56 لسنة 2020 بتجديد تعيين خيرت محمد السيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 14 فبراير 2020.كان بركات تولي رئاسة جهاز التعبئة والإحصاء قبل عامين وتحديدًا فى فبراير 2018، خلفًا للواء أبوبكر الجندى الذى تم تكليفه بحقيبة وزارة التنمية المحلية فى ذلك التوقيت.