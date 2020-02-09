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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

قرار جمهورى بتجديد تعيين بركات رئيسًا لـ«الإحصاء»

الأحد 09/فبراير/2020 - 09:02 م
بركات
بركات
أميرة ممدوح
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار رقم 56 لسنة 2020 بتجديد تعيين خيرت محمد السيد أحمد بركات رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارًا من 14 فبراير 2020.

كان بركات تولي رئاسة جهاز التعبئة والإحصاء قبل عامين وتحديدًا فى فبراير 2018، خلفًا للواء أبوبكر الجندى الذى تم تكليفه بحقيبة وزارة التنمية المحلية فى ذلك التوقيت.

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