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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

لطيفة تطرح فيديو كليب «مابكرهوش» (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:49 م
لطيفة
لطيفة
حسن أمين
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طرحت المطربة التونسية لطيفة أحدث أغنياتها بعنوان "مابكرهوش" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية "مابكرهوش" تعاونت لطيفة في أغنية "مابكرهوش" مع كل من الشاعر الغنائي حسام سعيد، والملحن محمود أنور، الموزع الموزع الموسيقي تيام طارق، ومكساج ياسر أنور.

وتعتبر أغنية "مابكرهوش" إحدى أغنيات ألبوم لطيفة الجديد الذي يحمل أسم "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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