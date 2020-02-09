الباز عن دعم الفنانين لـ «شاكوش»: عيب.. استحوا

استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، قيام بعض الفنانين بالتوريج لمطرب المهرجانات "حسن شاكوش"، وعلى رأسهم أحمد حلمي ومنى زكي.وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الفترة الأخيرة شهدنا حالة هوس بالمطرب الشعبي "شاكوش"، خاصة بعد احتلال أغنية "بنت الجيران" المركز الثاني على موقع الأغاني "ساوند كلاود".وتابع: "مصر عندها حاجات عظيمة جدًا، بس الحاجات العظيمة دي مش من بينها حسن شاكوش، لأن الكلام الذي يردده مطربو المهرجانات، هو انعكاس لحالة فوضى وعشوائية في الأخلاق والعادات والتقاليد".وواصل: "من العيب إنك تلاقي نجوم كبار زي أحمد حلمي ومنى زكي، يروجون لحسن شاكوش، ولا أعتقد أنها مصادفة، وزملاء إعلاميين أيضًا يروجون لهذا النوع من الأغاني"، مطالبًا إياهم بأن يستحوا، ويعتذروا عن هذا التصرف.وأكد الباز أنه لا يعارض أغاني المهرجانات، ولكنه يعترض على الترويج لها، متابعًا: "فين ولاد سليم اللبانين؟ خلصوا، طلعوا شوية والناس كلهم غنوا أغانيهم، وفين أوكا وأورتيجا وشحتة، وفين حمو بيكا ومجدي شطة"، منوها بأن هؤلاء مجرد "رغاوي صابون وشوية فقاقيع وتنتهي".