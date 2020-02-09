رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الباز عن دعم الفنانين لـ «شاكوش»: عيب.. استحوا

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:45 م
الباز
الباز
أحمد عبد العزيز
طباعة
استنكر الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، قيام بعض الفنانين بالتوريج لمطرب المهرجانات "حسن شاكوش"، وعلى رأسهم أحمد حلمي ومنى زكي.

وقال الباز خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن الفترة الأخيرة شهدنا حالة هوس بالمطرب الشعبي "شاكوش"، خاصة بعد احتلال أغنية "بنت الجيران" المركز الثاني على موقع الأغاني "ساوند كلاود".

وتابع: "مصر عندها حاجات عظيمة جدًا، بس الحاجات العظيمة دي مش من بينها حسن شاكوش، لأن الكلام الذي يردده مطربو المهرجانات، هو انعكاس لحالة فوضى وعشوائية في الأخلاق والعادات والتقاليد".

وواصل: "من العيب إنك تلاقي نجوم كبار زي أحمد حلمي ومنى زكي، يروجون لحسن شاكوش، ولا أعتقد أنها مصادفة، وزملاء إعلاميين أيضًا يروجون لهذا النوع من الأغاني"، مطالبًا إياهم بأن يستحوا، ويعتذروا عن هذا التصرف.

وأكد الباز أنه لا يعارض أغاني المهرجانات، ولكنه يعترض على الترويج لها، متابعًا: "فين ولاد سليم اللبانين؟ خلصوا، طلعوا شوية والناس كلهم غنوا أغانيهم، وفين أوكا وأورتيجا وشحتة، وفين حمو بيكا ومجدي شطة"، منوها بأن هؤلاء مجرد "رغاوي صابون وشوية فقاقيع وتنتهي".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الثلاثاء.. عدد المصريين يصل 100 مليون نسمة

منذ أقل من ساعة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

منذ حوالي 4 ساعات

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

منذ ساعتين و 7 دقيقة

انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية جنوب الجزائر

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية