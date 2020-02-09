رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأمم المتحدة تدعُم رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:41 م
انطونيو جوتيرس،
انطونيو جوتيرس،
أ ش أ
طباعة
أكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرس، موقفه الداعم لرفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى إنه سيناقش ذلك مع كل من يلتقيهم من المسئولين الأمريكيين.

والتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك في أديس أبابا، على هامش اجتماعات القمة الأفريقية، اليوم الأحد، مع الأمين العام للأمم المتحدة، وناقش اللقاء الأوضاع في السودان، وجنوب السودان، والتحديات التي تواجه منظمة الإيجاد.

وقال مجلس الوزراء السوداني، إن جوتيرس أكد دعم الأمم المتحدة للمرحلة الانتقالية ولرئيس الوزراء، واستعداد المنظمة الدولية لتقديم كل المساعدات الممكنة حتى يتخطى السودان هذه المرحلة الصعبة.

واطمأن أمين عام الأمم المتحدة على سير عملية السلام في السودان، موضحا أنه يدرك صعوبة وتعقيد الأوضاع في المرحلة الانتقالية.

من جانبه، قدم حمدوك عرضا للأمين العام للأمم المتحدة عن الأوضاع الحالية والصعوبات التي تواجه الحكومة الانتقالية، كما سرد الجهود الجارية لتحقيق السلام في جنوب السودان.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية جنوب الجزائر

منذ حوالي 8 ساعات

أول صور من مسرح «مذبحة حدائق الأهرام»

منذ حوالي 4 ساعات

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

منذ حوالي 9 ساعات

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية