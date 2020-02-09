«مستقبل الشرق الأوسط» في مؤتمر بجامعة عين شمس 25 مارس

يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمرًا دوليًا بعنوان "مستقبل منطقة الشرق الأوسط رؤية مصر 2030" في الفترة من 25- 26 مارس المقبل.وأكد الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية أن الشرق الأوسط يواجه تحديات كبيرة في كل المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية)، نظرًا لأهميته الاستراتيجية.أضاف مؤنس أن انطلاقًا من هذا فإن مركز بحوث الشرق الأوسط يعقد هذا المؤتمر لتقديم رؤية شاملة عن مستقبل هذه المنطقة في ضوء رؤية مصر 2030.