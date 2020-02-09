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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«مستقبل الشرق الأوسط» في مؤتمر بجامعة عين شمس 25 مارس

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:35 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء جمال
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يعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بجامعة عين شمس مؤتمرًا دوليًا بعنوان "مستقبل منطقة الشرق الأوسط رؤية مصر 2030" في الفترة من 25- 26 مارس المقبل.

وأكد الدكتور أشرف مؤنس، مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية أن الشرق الأوسط يواجه تحديات كبيرة في كل المجالات (السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلامية)، نظرًا لأهميته الاستراتيجية.

أضاف مؤنس أن انطلاقًا من هذا فإن مركز بحوث الشرق الأوسط يعقد هذا المؤتمر لتقديم رؤية شاملة عن مستقبل هذه المنطقة في ضوء رؤية مصر 2030.

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