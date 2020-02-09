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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
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أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال رجل يحمل سكينًا خارج البيت الأبيض بعد أن أخبر أحد ضباط جهاز المخابرات الأمريكية أنه يريد قتل الرئيس دونالد ترامب.

وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن في بيان مساء اليوم الأحد، إن "روجر هيدجبيث" 25 عامًا، اعتقل بعد ظهر أمس السبت بتهمة توجيه تهديدات بإلحاق أضرار جسدية بآخرين.

وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن هيدجبيث اقترب من ضابط في الخدمة السرية كان يقوم بدورية خارج البيت الأبيض، وقال له إنه كان يريد اغتيال الرئيس دونالد ترامب، وأضاف مخاطبًا الضابط: "لدي سكين لأفعل ذلك".

وعثرت الشرطة على سكين بحوزة المتهم على جانبه الأيسر بخلاف حافظة مسدس فارغ وضعها على جانبه الأيمن.

وقالت الشرطة إن هيدجبيث احتجز ونقل إلى المستشفى لإجراء تقييم للصحة العقلية، وتحفظ الضباط على سيارته التي كان يستقلها وأتى بها قرب البيت الأبيض.

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