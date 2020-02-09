رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد بتشان يحقق مليون ونصف المليون مشاهدة بـ«لازم أفهم»

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:25 م
أحمد بتشان
أحمد بتشان
حسن أمين
طباعة
حقق المطرب أحمد بتشان نسبة مشاهدة كبيرة بأغنيته الجديدة "لازم أفهم" والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتخطى فيديو كليب "لازم أفهم" المليون ونصف مشاهدة منذ طرحها يوم 2 فبراير الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويره تحت قيادة المخرج عماد قاسم.

وتعتبر الأغنية أولى أغتيات ألبومه الغنائي الجديد ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو إنتاج مشترك، بين "نجوم ريكوردز"، و"هاي واي".

وتعاون أحمد بتشان في الألبوم، مع مجموعة من أهم صناع المزيكا في مصر والوطن العربي، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وعزيز الشافعي، وأحمد المالكي، وعمرو المصري، وهشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنين، فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وفي التوزيع الموسيقي فكان مع توما، كريم عبدالوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبدالفتاح، ومحمد شفيق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 17 ساعة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة فى «مذبحة حدائق الأهرام».. الأب احتضن ابنته وانتحر

منذ حوالي 20 ساعة

أول صورة من حفل خطوبة المصرى نايل نصار على ابنة بيل جيتس

منذ حوالي 4 ساعات

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية