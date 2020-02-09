أحمد بتشان يحقق مليون ونصف المليون مشاهدة بـ«لازم أفهم»

حقق المطرب أحمد بتشان نسبة مشاهدة كبيرة بأغنيته الجديدة "لازم أفهم" والتي طرحت عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".وتخطى فيديو كليب "لازم أفهم" المليون ونصف مشاهدة منذ طرحها يوم 2 فبراير الماضي، والأغنية من كلمات الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويره تحت قيادة المخرج عماد قاسم.وتعتبر الأغنية أولى أغتيات ألبومه الغنائي الجديد ومن المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، وهو إنتاج مشترك، بين "نجوم ريكوردز"، و"هاي واي".وتعاون أحمد بتشان في الألبوم، مع مجموعة من أهم صناع المزيكا في مصر والوطن العربي، فمن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد عاطف، وجمال الخولي، وعزيز الشافعي، وأحمد المالكي، وعمرو المصري، وهشام صادق، وخالد فرناس.أما الملحنين، فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وفي التوزيع الموسيقي فكان مع توما، كريم عبدالوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبدالفتاح، ومحمد شفيق.