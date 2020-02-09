بتول بني تكشف تفاصيل ألبومها الأول بعد خلع الحجاب (صور)

أقامت المغنية السورية، بتول بني مؤتمرًا صحفيًا، مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق المعادي.حضر المؤتمر عدد من الصحفيين والإعلاميين، الذي أقامته المغنية السورية بمناسبة إطلاق ألبومها الأول، وطرح فيديو كليب لأغنية "اسمك بيشرفني".تحدثت بتول مع الإعلاميين عن كواليس التحضير لألبومها، وقرار خلع الحجاب الذي أكدت أنه لا يتماشى مع الغناء وقررت خلعه احتراما لقدسيته.عرض خلال المؤتمر فيديو كليب "اسمك بيشرفني" الذي أنتجته شركة "أرابيان نايت انترتايمنت"، وتمّ تصويره على مدار يوميين متتاليين في لبنان تحت إدارة المخرج سامي عازوري الذي أبدع بتصوير الكليب في أجمل المناطق اللبنانية، وحرص عازوري على أن تكون قصة الكليب غير معقدة وبسيطة.جدير بالذكر أن بتول بُنّي الذي أطلق عليها الجمهور لقب"السلطانة" من شدّة إعجابه بصوتها الشجي، سبق وشاركت في برنامج "ذا فويس – أحلى صوت" عام 2018 وانضمت إلى فريق فارس الأغنية العربية عاصي الحلاني.