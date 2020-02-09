الطيار عادل محجوب يتفقد مطاري سوهاج وأسيوط (صور)

تفقّد الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطاري سوهاج وأسيوط بجنوب مصر، لمتابعة سير حركة الركاب والإجراءات والخدمات التي يتم تقديمها للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.يأتي ذلك وفقًا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر ميهوب مناع وتوجهيات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك لتكثيف الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له.وقام عادل عبدالعزيز محجوب بجولة تفقدية رافقه خلالها الطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج والطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط لجميع المنشآت والمباني الخارجية التابعة للمطار وصالات السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الانشائية التي تم الانتهاء منها على أرض الواقع، حيث وجه بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه مشاكل التنفيذ، ورفع كفاءة تشغيل الصالات والعمل على راحة المترددين على المطارات.كما حرص محجوب على لقاء العاملين في المطار، حيث ناقش معهم المعوقات التي تواجه حركة التشغيل، والعمل على تذليلها مطالبًا اياهم بضرورة إتباع أساليب جديدة ومتنوعة خلال إدارة العمل، للارتقاء بمستوى العاملين عبر إعداد خطط تدريبية لمواكبة أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لزيادة التنمية والحث على حسن التعامل مع الراكب، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات الموجودة بالمطار لخدمته.أضاف عادل محجوب خلال حديثه للعاملين أن اتباع فكر جديد وأسلوب متطور هو هدفنا الحالى فى ظل تدفق الحركة السياحية للبلاد بزيادة ملوحظة عن الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك تطورا ملحوظا نسعى لزيارته بالعمل ومناقشة الأفكار الجديدة والبناءة لتعظيم الإيرادات بما يعود بالنفع على منظومة المطارات المصرية.في نهاية اللقاء، وجّه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشكر والتقدير لجموع العاملين والجهات والقطاعات المختلفة بالمطارات، وقام بتكريم العاملين المتميزين بمطار أسيوط لما قدموه من حرص على مصالح شركتهم والمجهود الوفير الذى بذلوه للارتقاء بمستوى الخدمات بالمطار، مؤكدا لجميع العاملين أن مكتبه مفتوح للجميع طوال الوقت للاستماع إلى مقترحاتهم، وهو ما اعتاد عليه منذ توليه مهام منصبه.