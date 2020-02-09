رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الطيار عادل محجوب يتفقد مطاري سوهاج وأسيوط (صور)

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:13 م
الطيار عادل محجوب
الطيار عادل محجوب
فاتن غلاب
طباعة
تفقّد الطيار عادل محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، مطاري سوهاج وأسيوط بجنوب مصر، لمتابعة سير حركة الركاب والإجراءات والخدمات التي يتم تقديمها للوفود الركابية بمرحلتي السفر والوصول.

يأتي ذلك وفقًا لتعليمات الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدنى ونائبه الطيار منتصر ميهوب مناع وتوجهيات المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وذلك لتكثيف الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الطيران المدني وجميع الشركات التابعة له.

وقام عادل عبدالعزيز محجوب بجولة تفقدية رافقه خلالها الطيار هشام فريد مدير مطار سوهاج والطيار أشرف عادل مدير مطار أسيوط لجميع المنشآت والمباني الخارجية التابعة للمطار وصالات السفر والوصول، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الانشائية التي تم الانتهاء منها على أرض الواقع، حيث وجه بضرورة تذليل كافة المعوقات التي تواجه مشاكل التنفيذ، ورفع كفاءة تشغيل الصالات والعمل على راحة المترددين على المطارات.

كما حرص محجوب على لقاء العاملين في المطار، حيث ناقش معهم المعوقات التي تواجه حركة التشغيل، والعمل على تذليلها مطالبًا اياهم بضرورة إتباع أساليب جديدة ومتنوعة خلال إدارة العمل، للارتقاء بمستوى العاملين عبر إعداد خطط تدريبية لمواكبة أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجية لزيادة التنمية والحث على حسن التعامل مع الراكب، بالإضافة إلى تسخير كافة الإمكانيات والتجهيزات الموجودة بالمطار لخدمته.

أضاف عادل محجوب خلال حديثه للعاملين أن اتباع فكر جديد وأسلوب متطور هو هدفنا الحالى فى ظل تدفق الحركة السياحية للبلاد بزيادة ملوحظة عن الفترة الماضية، لافتا إلى أن هناك تطورا ملحوظا نسعى لزيارته بالعمل ومناقشة الأفكار الجديدة والبناءة لتعظيم الإيرادات بما يعود بالنفع على منظومة المطارات المصرية.

في نهاية اللقاء، وجّه رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، الشكر والتقدير لجموع العاملين والجهات والقطاعات المختلفة بالمطارات، وقام بتكريم العاملين المتميزين بمطار أسيوط لما قدموه من حرص على مصالح شركتهم والمجهود الوفير الذى بذلوه للارتقاء بمستوى الخدمات بالمطار، مؤكدا لجميع العاملين أن مكتبه مفتوح للجميع طوال الوقت للاستماع إلى مقترحاتهم، وهو ما اعتاد عليه منذ توليه مهام منصبه.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 7 ساعات

الثلاثاء.. عدد المصريين يصل 100 مليون نسمة

منذ حوالي 4 ساعات

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

منذ حوالي 5 ساعات

«المصل واللقاح»: الحرارة الشديدة الفرق بين «كورونا» والإنفلونزا

منذ 40 دقيقة

ميدو يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

اعتقال أمريكي حاول اغتيال ترامب

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

بيل جيتس يرصد 645 مليون دولار لبناء يخت فاخر صديقا للبيئة

سعودية تقتل طفلتها الرضيعة بالخطأ

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

مقالات الرأي
ماجد حبته
القمة الإفريقية.. تحديات وبنادق
د. منى حلمى
لا يسعدنى شىء مثل إيمانى بقضية خاسرة
مؤمن المحمدي
حروف عمر بن الخطاب
عمرو خالد
الحسن البصرى.. مؤسس علم «إصلاح القلوب» «2-٢»
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

انطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة «مفتاح رزق» بالأقصر

عبدالرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية