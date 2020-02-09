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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موسم «الفالنتين».. 4 أفلام جديدة و٧ أغنيات فى «عيد الحب»

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:11 م
أسوار عالية
أسوار عالية
دعاء عبدالمقصود
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تشهد دور العرض السينمائية طرح ٤ أفلام جديدة فى موسم عيد الحب، الذى يبدأ ١٤ فبراير الجارى، فيما ينتعش «سوق السنجل» بحوالى ٧ أغنيات جديدة.
وقرر صناع فيلم «أسوار عالية» طرحه بالسينمات يوم ١٤ فبراير، وهو من بطولة رانيا يوسف وراندا البحيرى وأحمد العوضى ومحمد عطية وانتصار وندى بهجت، ومن تأليف أمل عفيفى، وإخراج هشام العيسوى، وتدور أحداثه فى إطار عالم المخدرات.

وحدد صناع فيلم «حلم حياتى» موعد عرض الفيلم فى يوم عيد الحب، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى، وهو من بطولة حسن الرداد وعائشة بن أحمد وأمينة خليل، ومن تأليف أمانى التونسى وإخراج عثمان أبولبن.
وقرر صناع فيلم «صندوق الدنيا» طرحه يوم ٢٠ فبراير الجارى، والفيلم بطولة رانيا يوسف وباسم سمرة وخالد الصاوى وأحمد كمال وعمرو القاضى وصلاح عبدالله وعلاء مرسى، وسيناريو وإخراج عماد البهات.
وتدرس الشركة المنتجة لفيلم «الصندوق الأسود» طرحه يوم «الفالنتين»، وهو من بطولة منى زكى ومحمد فراج ومصطفى خاطر، ومن تأليف أحمد وهيثم الدهان، وإخرج محمود كامل.
وتدور أحداث «الصندوق الأسود» حول تعرض منى زكى للخطف من قبل «هجام»، يجسد شخصيته الفنان محمد فراج، و«سارق» يجسده الفنان مصطفى خاطر.
وعلى صعيد آخر، انتهى المطرب هانى شاكر من تسجيل أحدث أغنياته، التى تحمل اسم «مجروح»، ويتعاون خلالها مع النجم اللبنانى وليد توفيق الذى لحن الأغنية، وهى المرة الأولى التى يتعاون فيها النجمان، والمرة الأولى التى يغنى فيها «أمير الغناء العربى» باللهجة اللبنانية، والأغنية من كلمات نادين الأسعد، وتوزيع باسم منير.
وانتهى المطرب المغربى عبدالفتاح الجرينى من تصوير أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب، وهى أغنية رومانسية تحمل اسم «يا حبيبى»، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع شريف مكاوى، ومن إنتاج شركة روتانا.
وأعلنت المطربة السورية رويدا عطية عن طرح أحدث كليب لأغنيتها الجديدة «حدا تانى»، وهى من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وإخراج سامر محمود، وتوزيع إيلى نستا، وإشراف سمير المولى.
ويستعد المطرب اللبنانى عاصى الحلانى لطرح أغنية جديدة، من الفلكلور العراقى بعنوان «بويا محمد»، ومن المقرر أن يتم طرحها على «يوتيوب» والقنوات الفضائية فى الأيام المقبلة.
وقرر المطرب رامى جمال طرح كليب من ألبومه الجديد «أنا لوحدى»، والأغنية تحمل اسم «سقف»، وهى من كلمات الشاعر مصطفى حسن، وألحان بلال سرور، وتوزيع الموسيقى توما. فيما تستعد المطربة شذى لطرح أغنية جديدة على مقام «مقسوم»، من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع تميم، ولم تعلن اسم الأغنية بعد. وتطرح المطربة سمية درويش «كليب» جديدًا يحمل اسم «متغيرة»، بعدما انتهت من تصويره مؤخرًا، والأغنية من كلمات محمد أبونعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوى.

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