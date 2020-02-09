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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

7 أكاديميين يتنافسون بمسابقة الغناء بأسبوع الجامعات بسوهاج

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:06 م
الجامعات بسوهاج
الجامعات بسوهاج
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الفنية الغنائية التي تنظمها جامعة سوهاج بمشاركة ١٢ جامعة مصرية، ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الفترة من ٨ إلى ١٤ فبراير الجاري.

وقالت انتصار أبوالدهب مدير النشاط الفني والثقافي، إن المسابقة تقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة الجديد، بمشاركة ٧ أعضاء من هيئة التدريس من ٧ جامعات وهي سوهاج، المنيا، بني سويف، طنطا، أسيوط، السادات ومطروح.

وأشار أحمد عاطف مسئول مسابقة الغناء، أن لجنة تحكيم المسابقة تضم كلا من شريف صلاح ملحن وموزع موسيقي ونقيب الموسيقيين بسوهاج، الدكتور حمدي العدوي سفير النوايا الحسنه بسوريا والفرات، الدكتور منتصر القللي أحمد رئيس قسم الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.

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