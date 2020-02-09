7 أكاديميين يتنافسون بمسابقة الغناء بأسبوع الجامعات بسوهاج

انطلقت اليوم فعاليات المسابقة الفنية الغنائية التي تنظمها جامعة سوهاج بمشاركة ١٢ جامعة مصرية، ضمن فعاليات أسبوع الجامعات الأول للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس في الفترة من ٨ إلى ١٤ فبراير الجاري.وقالت انتصار أبوالدهب مدير النشاط الفني والثقافي، إن المسابقة تقام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة الجديد، بمشاركة ٧ أعضاء من هيئة التدريس من ٧ جامعات وهي سوهاج، المنيا، بني سويف، طنطا، أسيوط، السادات ومطروح.وأشار أحمد عاطف مسئول مسابقة الغناء، أن لجنة تحكيم المسابقة تضم كلا من شريف صلاح ملحن وموزع موسيقي ونقيب الموسيقيين بسوهاج، الدكتور حمدي العدوي سفير النوايا الحسنه بسوريا والفرات، الدكتور منتصر القللي أحمد رئيس قسم الموسيقى العربية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط.