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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في سنغافورة لـ43

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:05 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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ارتفعت حصيلة الحالات المؤكد إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد في سنغافورة إلى 43 شخصًا، بعد تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان اليوم الأحد، إنها ستعمل من أجل تحديد هوية أي شخص تعامل عن قرب مع هؤلاء المصابين.

وأضافت الوزارة، أن الحالات الثلاث المؤكد إصابتها حديثًا ليس لديهم ما وصفته بـ"سجل سفر مؤخرًا إلى الصين".

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

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