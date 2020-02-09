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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: أتوقع استئناف برنامج الطروحات يونيو المقبل

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:05 م
هشام توفيق
هشام توفيق
أسامة الشندويلى
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توقع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ضم شركة جديدة لبرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وقال، لـ«الدستور»، إن هناك ٤ شركات ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الطروحات، تم طرح واحدة منها وهى «الشرقية للدخان»، وتتبقى ٣ شركات هى «مصر الجديدة للإسكان والتعمير»، و«الإسكندرية لتداول الحاويات»، و«أبوقير للأسمدة».
وكشف عن أن الفترة المقبلة ستشهد طرح أراضٍ غير مستغلة تابعة للشركات والمصانع الحكومية على مطورين عقاريين، بعد تعديل نشاطها من صناعى إلى سكنى، عقب انتهاء حصرها الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه «يجرى العمل حاليًا على استكمال تنفيذ خطط تطوير الشركات فى العديد من القطاعات ضمن خطة تطوير طموحة بدأتها الوزارة مؤخرًا».
ولفت إلى أنه جرى البدء فى تنفيذ خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج منذ يونيو ٢٠١٩، موضحًا أن الخطة تقوم على دمج ٩ شركات تابعة تعمل فى مجال حلج وتجارة وتصدير الأقطان لتصبح شركة واحدة، وذلك بحلول ٣٠-٦-٢٠٢٠، ليتمكن القطاع من المنافسة واستكمال خطة التطوير.
ونوه إلى تنفيذ المرحلة الأولى من هذا الدمج والوصول بعدد الشركات إلى ٤ شركات تمهيدًا لدمجها فى شركة واحدة، بحيث تصبح هذه الشركة كيانًا قويًا وقادرة على المنافسة، وذلك من خلال استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة فى صناعة حلج الأقطان.
وتشمل خطة تطوير شركات حلج وتجارة الأقطان تخفيض عدد المحالج الحالية التى يصل عددها إلى ٢٥ محلجًا، لتصبح ١١ محلجًا جديدًا فقط، بطاقة إنتاجية تقدر بنحو ٣ أضعاف الطاقة الحالية، حيث من المقرر أن تتمكن المحالج الجديدة من حليج كمية ٤.٤ مليون قنطار سنة بدلًا من ١.٥ مليون قنطار سنة للمحالج القديمة القائمة حاليًا.
وشدد على عزمه المضى فى ملف تطوير الشركات، مستعينًا فى ذلك بدعم القيادة السياسية، رغم ما يواجهه من عقبات وتحديات أبرزها الإهمال الذى ضرب الشركات والمصانع منذ عشرات السنين، وتهالك المعدات وتقادمها وتضخم أطقم العمالة والخسائر المالية الفادحة والمديونيات الضخمة.

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