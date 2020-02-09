رئيس «القابضة للأدوية»: تجاوزنا الخسائر.. و1.5 مليار جنيه لخطة التطوير

■ بداية.. كيف كان الوضع فى الشركة القابضة وإلى أين وصل الآن؟

■ ماذا عن حجم أعمال الشركات خلال العام المالى الأخير؟

■.. وبالنسبة للصادرات؟

■ بشكل مفصل.. كم بلغت أرباح الشركات التابعة؟

■ ما الشركات المستهدفة فى خطة التطوير؟

■ هل هناك مفاوضات مع مستثمرين أجانب؟

■ ماذا تم فى ملف تطوير «المصرية للأدوية»؟

■ كيف تعاملتم مع ملف مستحقات «الجمهورية للأدوية»؟

■ ماذا عن ملف الكوادر الإدارية؟

■ هل جنيتم ثمار هذه الاستراتيجية؟

■ ما رسالتك للعاملين فى الشركات؟

ما رسالتك للشعب المصرى ليثق فى دوائه؟

قال الدكتور أحمد حجازى، رئيس الشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركات مجموعته تجاوزت مرحلة الخسائر التى كانت تتكبدها على مدار السنوات الماضية، وتحولت إلى تحقيق أرباح، بفضل خطة التطوير التى أقرها المهندس هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال.وأضاف «حجازى»، فى حواره مع «الدستور»، أن الشركات حققت أرباحًا بقيمة ٤٤٦ مليون جنيه، وصدرت ما قيمته ٢٠٥ ملايين جنيه.- قبل أن ندخل فى التفاصيل، أود أن أوضح أن الشركة القابضة للأدوية الدرع الواقية للمواطن المصرى لما توفره من الأدوية بأسعار مناسبة، منذ أكثر من ٤٠ عامًا، لكن بسبب ظهور عدد كبير من الشركات الخاصة لم تنل شركات القابضة الاهتمام الكافى بها حتى تستمر فى تقديم خدماتها بنفس الكفاءة، وبالتالى لم تستطع الحفاظ على ربحيتها.كان لدينا أكثر من ٤٠٠ مستحضر تباع بأسعار أقل من تكلفتها، ما أسفر عن خسائر ضخمة، لذلك عانينا كثيرًا من تدنى أسعار منتجاتنا، بسبب عدم التنسيق فى الفترة السابقة بين وزارة الصحة ووزارة قطاع الأعمال، لإعادة النظر فى تسعير هذه المنتجات، وهذا ما نجحنا فيه مؤخرًا.فقد تقدمتُ بعرض موقف شركاتنا على السيد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، بعد توليه منصبه، وكان التركيز على وضع تسعير عادل لمنتجاتنا، وزرت الدكتور تامر عصام، نائب وزير الصحة لشئون الدواء، بشكل متكرر، للمساهمة فى إعادة التوازن بين التكلفة وسعر البيع، وبفضل الله نجحنا فى إعادة تسعير عدد كبير من المستحضرات.- بلغ حجم أعمالنا ١٦.٩ مليار جنيه خلال العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩، مقابل ١٢.٩ مليار جنيه فى العام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨، بنسبة زيادة أكثر من ٣٠٪، وانعكست هذه الإصلاحات على العام المالى ٢٠١٩- ٢٠٢٠، حيث حققنا فى النصف الأول إيرادات بنحو ١٠.٨ مليار جنيه مقابل ٨.٤ مليار جنيه، كما انعكس ذلك على الأرباح، حيث تحولت نتيجة أعمال الشركات فى ٢٠١٨- ٢٠١٩ من خسائر نحو ١٢٨ مليون جنيه إلى أرباح تبلغ ٣٨٣ مليون جنيه، بالإضافة إلى تحقيق أرباح بقيمة ٤٤٦ مليون جنيه فى العام المالى الحالى ٢٠١٩- ٢٠٢٠.- ارتفعت قيمة صادراتنا لنحو ٢٠٥ ملايين جنيه مقابل ١٧٤ مليون جنيه فى النصف الأول من العام المالى ٢٠١٩ ٢٠٢٠.- تحول عدد كبير من الشركات من تكبد خسائر إلى تحقيق أرباح، وعلى رأسها شركة النيل التى تكبدت خسائر نحو ١٦٫٥ مليون جنيه فى العام ٢٠١٧ ٢٠١٨، وحققت ٧ ملايين جنيه أرباحًا فى العام المنتهى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، وبالتالى تستعيد الشركة القابضة للأدوية قوتها وثقلها فى السوق المصرية، وإثباتًا لذلك تحقيقها أرباحًا بلغت نحو ٤٠ مليون جنيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩، وكذلك شركة ممفيس التى تكبدت خسائر نحو ٤٧ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٧- ٢٠١٨، بينما انخفضت هذه الخسائر إلى ٢٥ مليون جنيه فى العام المالى ٢٠١٨- ٢٠١٩، وبدأت تحقق أرباحًا ٣٫٥ مليون جنيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقابل خسائر ١٨ مليون جنيه عن نفس الفترة فى العام السابق، وحققت شركة النصر أرباحًا فى النصف الأول من العام المالى الحالى لم تحققها منذ أكثر من ١٠ أعوام، حيث بلغت أرباحها نحو ٣٫٥ مليون جنيه، علمًا بأنها حققت خسائر فى نفس الفترة من العام الماضى بلغت نحو ٢٠٫٥ مليون جنيه.وتكبدت الشركة المصرية لتجارة الأدوية خسائر ٦٥٠ مليون جنيه منذ عامين، وبدأت تنخفض هذه الخسائر تدريجيًا حتى وصلت إلى ١٢٠ مليون جنيه فى العام الماضى، وتكبدت خسائر نحو ١١٥ مليون جنيه فى ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ مقابل ٣٠ مليون جنيه للعام الماضى، بالإضافة إلى زيادة أرباح شركات كثيرة، وعلى رأسها الشركة العربية وشركة «سيد»، حيث حققتا أرباحًا مضاعفة عن الأعوام السابقة بنسبة ١٠٠٪، فضلًا عن ارتفاع أرباح شركتى الإسكندرية والقاهرة.- نستهدف التطوير فى جميع الشركات، لذلك نعمل على توفير سيولة تبلغ نحو مليار و٥٠٠ مليون جنيه لتطوير الشركات وفقًا لشروط «جى إم بى» للثمانى شركات التابعة المنتجة للدواء، وهدفنا من تطوير الشركات هو تحقيق أعلى عائد استثمارى وليس مجرد تطوير فقط.- توجد مفاوضات مع عدد من المستثمرين لتطوير الشركات فى أقسام معينة، لكن ذلك يسير فى خط متوازٍ مع خطة تطوير الشركة ذاتها.- هناك دراسة خاصة بتطوير «المصرية للأدوية» ستتم مناقشتها مع الوزير هشام توفيق، وذلك لعرض خطة نوقشت معه من قبل، وسنكشف عن هذه الخطة خلال أيام قليلة، لزيادة عدد الفروع والصيدليات، علمًا بأن جميع شركاتنا تنال الكثير من اهتمامنا.وتعمل الشركة القابضة للأدوية جاهدة على مساندة شركاتها التابعة فى تنفيذ خططها الاستثمارية لاستكمال تحديث وتطوير مصانعها، بالإضافة إلى تسوية مديونياتها للحد من الأعباء التمويلية الواقعة عليها، وذلك من خلال الاستفادة من أصولها غير المستغلة، بالإضافة إلى التطوير المستمر فى آليات البيع والتسويق.- حينما كانت الشركات تخسر لم تكن تستطيع سداد مستحقات شركة الجمهورية، لكن بعد استقرار هذه الشركات وتحقيقها أرباحًا، ستستطيع أن تسدد المبالغ المستحقة عليها، بالإضافة إلى الحصول على التعويضات المطلوبة من وزارة الصحة للشركة المصرية لتجارة الأدوية.- تم تغيير عدد من رؤساء الشركات، وأصبحت لدينا اليوم كفاءات عالية للغاية فى إدارات الشركات، وبدأنا نستعيد استراتيجية العمل والإنتاج، واستراتيجية تخفيض التكلفة والاهتمام بالعملية التسويقية، بالإضافة إلى تأسيس وحدة تسويق مركزى تتناول مع الشركات التابعة مشاكل التسويق لديها، ومناقشة الخطط الاستراتيجية والأنشطة التسويقية معها، وخلال فترة عدم تحقيق شركات القابضة للأدوية ربحية، كانت شركاتنا لا تحقق الشرط الأساسى للتصدير «جى إم بى»، وهى شروط التصنيع الجيد، ومن ثم تم تدشين لجنة أجرت تقييمًا للشركات، وأعطى الوزير هشام توفيق اهتمامًا كبيرًا لتوفير السيولة المطلوبة لتنفيذ برنامج تطوير الشركات، وتبلغ تكلفته نحو مليار و٥٠٠ مليون جنيه، وسنبدأ فى تنفيذ هذا البرنامج بشكل تدريجى من خلال تحديد أولويات التطوير الأكثر أهمية، والبدء بها ثم تطوير المراحل التالية بالشركات.- انعكس ذلك على شركاتنا فى الفترة الأخيرة، من حيث زيادة حجم الأعمال، وزيادة الربحية، وتأهيل عدد الأصناف النادرة، فضلًا عن ظهور تحسن كبير للغاية خلال العام المالى الحالى مقارنة بالعام المالى الماضى والمنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠١٩، خاصة أننا شكلنا ورشة عمل على مدار يومين متواصلين، لوضع خطة استراتيجية للعمل فى جميع الشركات، بمشاركة خبراء من وزارة قطاع الأعمال وخبراء من قطاع الصناعة والاقتصاد والمال، ورؤساء الشركات، ورؤساء قطاع الشركات، حيث وضعنا خطة خلال ٣ سنوات مقبلة تبدأ بإعداد الموازنة للعام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ التى تصدر فى ضوء الاستراتيجية المتفق عليها، وذلك بهدف وجود آلية للمتابعة بين رئيس الشركة القابضة ومجلس إدارتها ورؤساء الشركات التابعة، وبين وزير قطاع الأعمال، بهدف عدم تغيير الاستراتيجية المتفق عليها، مع تغيير قيادات قطاع الأعمال فى فترة من الفترات.- أود أن أقدم لهم خالص التحية والدعم لكونهم الشريك الأساسى فى عملية التطوير، والنجاح الذى حققته الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة خلال الفترة الأخيرة.كما أود الإشارة إلى أن الله منَّ على مصر برئيس حكيم وقائد شجاع، استطاع أن يقود سفينة التنمية الاقتصادية بقوة وشجاعة، ودعمنا فى تطوير شركات قطاع الأعمال.والوزير هشام توفيق مساند رئيسى لنا، ويتابع بصفة مستمرة خطة التطوير وما يحدث للشركات، وعلى دراية تامة بالملف، ويعمل دائمًا على حل الأزمات التى تواجهنا.- أود أن أقول للشعب المصرى: كن واثقًا للغاية فى منتج مصانعك الحكومية من الدواء، فهو على مستوى جيد، وبدأنا فى تطوير خطوط الإنتاج لسد احتياجاتكم، والشركات المصرية تنافس على جميع المستويات فى إنتاج العديد من الأدوية، من أبرزها الأيروسولات والسكر، والمحاليل والهرمونات، ونقوم بتصنيع الأدوية لكبرى الشركات العالمية فى مجال الدواء، فلا تقلقوا.