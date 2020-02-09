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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العاهل الأردني يتسلم رسالة خطية من بوتين حول تطورات الأوضاع بالمنطقة

الأحد 09/فبراير/2020 - 08:00 م
الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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تسلم عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، من الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

وذكرت وكالة أنباء الأردن بترا، أن الملك عبدالله، أكد خلال استقباله نائب وزير الخارجية الروسي، عمق العلاقات الأردنية الروسية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وتضمنت الرسالة التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الملك عبدالله التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبالنسبة للأزمة السورية، أكد الملك عبدالله ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

كما جرى خلال اللقاء بحث المساعي المبذولة؛ للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

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