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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الآثار يتابع أعمال تطوير ميدان التحرير

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:24 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
رامي حسين وفاتن غلاب ومها صلاح
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تفقد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، مساء الأحد، أعمال تطوير ميدان التحرير؛ لمتابعة عملية ترميم وتركيب أجزاء مسلة الملك رمسيس الثاني والاطمئنان على حالتها، بحضور الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

وأوضح وزيري أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم تركيب الجزء الأخير من المسلة الذي هو عبارة عن قمة هرمية الشكل بعد ترميمه، مشيرًا إلى أنه تم تركيب الأجزاء الأخرى من المسلة علي قاعدة مرتفعة حتي تكون بعيدة عن أيدي المشاة ومرتادي الميدان، مضيفًا أن جميع أجزاء المسلة خضعت الي أعمال الترميم والتجميع على يد فريق عمل من مرممى المجلس الأعلى للآثار.

كانت المسلة قبل نقلها من منطقة صان الحجر الأثرية بمحافظة الشرقية مقسمة إلى عدة أجزاء، منها الجزء العلوي علي شكل "بن بن" (هريم)، حيث يبلغ ارتفاعها مكتملة بعد تجميعها حوالي 19 مترًا ويصل وزنها إلى حوالي 90 طنًا، وهي منحوتة من حجر الجرانيت الوردي، وتتميز بجمال نقوشها التي تصور الملك رمسيس الثاني واقفًا أمام أحد المعبودات، إضافة إلى الألقاب المختلفة.

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