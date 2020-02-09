عبد الرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

يستضيف الإعلامي خالد منصور الاعر والمترجم عبد الرحيم يوسف في مناقشة حول ترجمته لرواية "المادة السوداء" للمؤلف الأمريكي بليك كراوتش، وذلك في حلقة جديدة من برنامج "كلمات"، الذي يذاع في الرابعة والنصف مساءً على شاشة النيل الثقافية.تتناول الرواية محاولات الإنسان المستمرة لتفسير الحياة، واكتشاف معناها وجدواها. كتب عنها بنيويورك تايمز بوك ريفيو "رواية خيال علمي مثيرة ومدهشة بلا هوادة عن الاختيارات، والطرق التي لم نسلكها، وإلى أي مدى يمكن أن نذهب لنطالب بالحياة التي كنا نحلم بها".وتعرف "المادة السوداء" في علم الفلك بأنها مادة افترضت لتفسير جزء كبير من مجموع كتلة الكون، ولا يمكن رؤيتها بشكل مباشر باستخدام التلسكوبات، حيث إنها لا تبعث ولا تمتص الضوء أو أي إشعاع كهرومغناطيسي آخر على أي مستوى.بليك كراوتش – كاتب وسيناريست أمريكي، كراوتش من الأسماء المعروفة في قائمة أفضل الكُتَّاب مبيعا؛ خاصة بثلاثيته The Wayward Pines التي صدرت ما بين 2012 و2014، وتحولت إلى مسلسل تليفزيوني عام 2015، صدرت روايته "المادة السوداء" عام 2016، ويعمل حاليا على تحويلها إلى سيناريو فيلم سينمائي سيتم إنتاجه قريبا.الشاعر والمترجم المصري عبدالرحيم يوسف، له ست دواوين بالعامية المصرية، وثمانية كتب مترجمة، سبق أن حصل على جائزة الدولة التشجيعية، عن ترجمته لأحد الأعمال الفكرية، عن كتاب "3 دراسات حول الأخلاق والفضيلة" لبرنارد ماندفيل.