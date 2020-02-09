انفجار قوي قرب ثكنة عسكرية جنوب الجزائر

أفادت وسائل إعلام جزائرية بوقوع انفجار قوي، مساء اليوم الأحد، بجوار ثكنة عسكرية جنوب البلاد قرب الحدود مع مالي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أن الانفجار وقع قبل منتصف نهار اليوم في منطقة تيمياوين ببرج باجي مختار في أقصى الجنوب الجزائري.ورجحت مصادر مطلعة، أن يكون الانفجار ناجما عن عمل إرهابي، حيث أنه وقع في محيط ثكنة تابعة للقوات العسكرية.وذكرت المصادر، أن دوي الانفجار سمع من بعيد، لكن التقارير لم تتحدث عما إذا كان أسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.