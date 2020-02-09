«الحركة الوطنية»: مصر استعادت مكانتها الدولية في عهد السيسي

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة اللواء رءوف السيد، اللقاء الثاني للحوار الوطني مع مجموعة من القيادات الشعبية والقامات الوطنية، وشددت مناقشات الحوار على أن الحزب لا بد بأن يقوم بدور رئيسي لدعم العمل الديمقراطي والسياسي والحزبي.وقال خالد العوامي، المتحدث الرسمي للحركة الوطنية المصرية، إن الوطن يحتاج لعمل أكثر مما يجري بشأن الأداء السياسي والحزبي، مضيفًا أن المناقشات ركزت على ضرورة الاهتمام بالشباب، فضلًا عن أن الحزب سيظل وسيبقي داعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة أنه رئيس وقائد المرحلة ومصر استعادت مكانتها الدولية في عهده معلنًا تأييده لكل إجراءات البناء والتنمية والمشروعات القومية التي تتلاحق ومتابعاتها بات أمرًا واضحًا.وأضاف العوامي: "الدولة المصرية بجميع تياراتها وأحزابها السياسية في حاجة ماسة لتكتل خلف الرئيس السيسي من أجل مصر والأجيال القادمة، لأن مصر تخوض حرب على كل الأصعدة، وتحتاج بأن نلتف حول القيادة السياسية".