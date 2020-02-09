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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: مصر الأكثر فهمًا لدول إفريقيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:11 م
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
رباب الأهواني
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن رئاسة مصر لمنظمة الوحدة الإفريقية للمرة الرابعة، وللمرة الأولى كاتحاد إفريقي، يدل على وزن مصر الثقيل ومدى التقدير الأفريقي لمصر.

وأضاف بيومي خلال لقاءه ببرنامج "اليوم"، المُذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن الإعلام المصري عليه أن يُقلل من المبالغة بأن هناك دول أخرى تقود القارة السمراء خلاف مصر.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق أنه عندما كان سفيرًا بإحدى دول القارة، كانت تسأله سفيرة الولايات المتحدة عن البرتوكولات المتبعة في إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا يعتبر دليلًا على أن مصر تعد الدولة الأكثر فهمًا لدول القارة السمراء.

وأشار بيومي إلى أن الأزهر الشريف يستقبل ما يقرب من 50 ألف طالب في إفريقيا، كما أن معظم من تعلم في مصر في الدول الإفريقية يحتلون الآن مناصب قيادية كبيرة.

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