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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضم نقيب البيطريين إلى عضوية «الخدمات البيطرية»

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:08 م
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصر محمد
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قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ضم الدكتور خالد العامري، نقيب عام الأطباء البيطريين، إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية والصادر بشأنه القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2019، كعضو من ذوي الخبرة بدلًا من الدكتور الدكتور هاني حسن، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 128 لسنة 2020.

جاء ذلك القرار بعد اطلاع وزير الزراعة على القرار الوزاري رقم 295 لسنة 2019 بشان إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئ العامة للخدمات البيطرية، وأيضا بعد الإطلاع على كتاب الهيئة الوارد برقم 1181 بتاريخ 19 يناير 2020، وعلى رأي المستشار القانوني للوزارة.

من ناحيته، أكد الدكتور خالد العامري، نقيب البيطريين، أن القرار يأتي في إطار تصحيح المسار لمهنة الطب البيطري والحفاظ على حقوقها من الضياع، مبديًا سعادته من قرار وزير الزراعة الذي يبدي العمل العام أولًا.

وأشار «العامري» إلى أنه عندما أصبح عميدًا لكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، أصبح ممثلا داخل الهيئة كعضو مجلس إدارة بحكم عمادة الكلية، لأن عميد الكلية كان ممثلا لمدة 20 سنه فأكثر، موضحًا أن هذا الأمر كان يسبب إزعاجًا شديدًا للبعض.

وأضاف أنه تم إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة وتم استبعاد عميد كلية الطب البيطري جامعة القاهرة من مجلس الإدارة: "أرادوا إبعادي عن المشهد تمامًا لأنني عميد طب بيطري القاهرة ونقيب البيطريين في آن واحد"، متابعًا: ظل الوضع هكذا حتى جاء قرار السيد القصير وزير الزراعة ليعيد ترتيب الأوضاع، ليصبح هناك تمثيلا قويا للنقابة ويصبح هناك تمثيلًا لنقيب الأطباء البيطريين داخل مجلس إدارة الهيئة لإعادة ترتيب أمور كثيرة.

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