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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«البوصلة».. فيلم وثائقي يرصد مطالب المصريين في 25 يناير

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تعرض القنوات الفضائية المصرية كافة خلال الفترة المقبلة الفيلم الوثائقي "البوصلة" الذي يتناول ثورة 25 يناير والأحداث التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة، ومطالب الشعب المصري.

وقال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة- في برومو الفيلم الوثائقي- إن خروج المصريين بأعداد كبيرة بعد 25 يناير تعبير عن الرغبة في الاستفادة من المكاسب بشكل سريع.

بينما أكد محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن شعار "عيش وحرية وعدالة اجتماعية"، يترجم أحلام المصريين كافة.

وعلق الإعلامي يوسف الحسيني: "اللى بيقول إن مصر محصلش فيها حاجة، بنقوله أنت مشوفتش مصر أصلًا قبل 25 يناير".

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