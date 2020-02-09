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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

برامج تدريب مكثفة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:05 م
برامج تدريب مكثفة
برامج تدريب مكثفة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلن الدكتور أحمد السبكي مدير مشروع التأمين الصحي الشامل، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشئون الرقابة والمتابعة عن إطلاق برنامج تدريب مكثف لفرق الموارد البشرية بمحافظات المرحلة الاولى استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها.

وتأتي هذه البرامج لتطبيق أحدث الممارسات في إطار الموارد البشرية، حيث تعتمد البرامج على التجارب الدولية القريبة من طبيعة النظام المصري بما يعمل على تطويرها وتحسينها، بما ينعكس على مستوى الخدمة المقدم للمنتفعين من خدمة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي أن البرنامج مدته 36 ساعة تدريبية يستهدف تدريب 30 من فرق الموارد البشرية ومديري شئون العاملين الممثلة عن محافظات: الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، الأقصر وأسوان، لإعداد خطط موحدة لإدارة الموارد البشرية بالخمس محافظات، بما يضمن توحيد المعايير التشغيلية في مجال الموارد البشرية، ولضمان توحيد طبيعة الخدمات التي تقدم للعاملين بالمنظومة.

حيث يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور أبرزها: مقدمة عن إدارة الموارد البشرية الحديثة، التخطيط الاستراتيجي وتحديد الأهداف، الهيكلة التنظيمية وتخطيط القوى العاملة، أسس الاستقطاب والانتقاء والتعيين للكفاءات، التطوير والتدريب المؤسسي قياس وإدارة الأداء، سياسات الاحتفاظ بالعاملين انتهاء الخدمة، كما يتضمن البرنامج أيضًا: تطبيقات عملية على سياسات تقيم الأداء وخطط العمالة الموحدة المعتمدة لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي أن توجيهات القيادة تشدد على رفع كفاءة العامليين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، جنبًا إلى جنب لتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمنتفعين من المنظومة، إضافة إلى أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي تماشيًا مع سياسات الدولة التي تهدف إلى رفع كفاءة العامليين في الجهاز الإداري للدولة للمشاركة في التنمية الشاملة للدولة المصرية.

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