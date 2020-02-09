غاندى ينتهى من تسجيل «جمهورية السلام»

انتهى المطرب غاندى من تسجيل أغنية "جمهورية السلام"، من تأليف وائل حافظ، وتوزيع بيدو ياسر وألحان غاندى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".وطرح مطرب المهرجانات حسين غاندى، مؤخرا دويتو جديدا بعنوان "صاحبى باع"، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وموقع "يوتيوب"، وشاركه في الغناء كل من عمرو الجزار وبيدو ياسر وكريم مزيكا.الأغنية من كلمات الزعيم، وألحان غاندى وبيدو، وتوزيع بيدو ياسر.