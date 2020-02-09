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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع ضحايا إطلاق النار في تايلاند لـ29 قتيلًا و58 مصابًا

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:03 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار في مركز تجاري بمدينة "ناخون راتشاسيما" شمال شرقي البلاد إلى 29 قتيلًا و58 مصابًا.

وذكرت قناة "الحرة" أن عددا من الأشخاص تجمعوا منذ ساعات قليلة من أجل الصلاة على أرواح الضحايا.

وكانت الشرطة، أعلنت أنها تمكنت من قتل الجاني بعد 12 ساعة من المواجهة، وهو جندي يدعى جاكرابانت توما (32 عاما) حيث كان قد سرق بندقية من قاعدة عسكرية في المدينة وقتل في البداية قائده وشخصين آخرين ثم فر بواسطة سيارة عسكرية، ليدخل لاحقا إلى المركز التجاري ويطلق النار بشكل مكثف على الحاضرين أمس السبت، وأعلن رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا في وقت سابق من اليوم أن مطلق النار كان يعاني من مشاكل شخصية مرتبطة ببيع منزل.

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