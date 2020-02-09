كندا: إيران لا تمتلك خبرة تحليل بيانات الطائرة الأوكرانية المنكوبة

قال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، اليوم الأحد، إن إيران ليس لديها خبراء يمكنهم تحليل سجلات البيانات من الطائرة المدنية التي أسقطتها الشهر الماضي، مشددًا على أنه حان الوقت لإرسال الصناديق السوداء إلى خارج البلاد.وأضاف شامبين، في مؤتمر صحفي بإثيوبيا، حيث يتواجد مع رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، أعتقد أنهم فهموا من مختلف سلطات الطيران المدني في العالم أنه لا يمكنهم إحضار نوع المعدات والخبرات الضرورية لقراءة الصناديق السوداء إلى إيران.وأوضح أنه قد مر أكثر من 30 يومًا منذ إسقاط رحلة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية خارج طهران، وقد حان الوقت لإنهاء أزمة من سيقوم بمعالجة التسجيلات التي من المتوقع أن تكشف الكثير عن الحادث.وطلبت إيران إعارة المعدات اللازمة لتنزيل محتوياتها، في حين أصرت كندا ودول أخرى بشكل متزايد على إرسال الصناديق إلى خبراء في بلد مثل فرنسا.وكان بين ضحايا الطائرة 57 كنديًا، و138 شخصًا مرتبطين بكندا، وكان العديد منهم من الطلاب والأكاديميين العائدين إلى كندا بعد عطلة ديسمبر.