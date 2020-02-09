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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الجزائري يحبط هجوما انتحاريا.. ويقتل الإرهابي

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:57 م
الجيش الجزائري
الجيش الجزائري
محمد عمر
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مساء اليوم الأحد، وقوع هجوم إرهابي استهدف مفرزة للجيش في منطقة تيمياوين بولاية تمنراست.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان مساء اليوم أن الاعتداء وقع الساعة 10.50 صباح اليوم، وأن الاعتداء نفذه انتحاري كان على متن مركبة مفخخة رباعية الدفع.

وأضاف البيان "الانتحاري حاول اقتحام مقر المفرزة بالقوة لكن عسكري مكلف بالمراقبة أحبط المحاولة".

وشددت الدفاع الجزائرية على أن منفذو ومدبرو هذه المحاولة اليائسة يبحثون عن الصدى الإعلامي.

وأكدت وزارة الدفاع أن الانتحاري فجّر مركبته وأسفر عن استشهاد الجندي الحارس.

من جانبه قدم رئيس أركان الجيش بالنيابة تعازيه لأسرة الشهيد وذويه، مشيدا بيقظة أفراد المفرزة وتمكنهم من إحباط المحاولة اليائسة.

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