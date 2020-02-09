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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تفشل في إطلاق القمر الصناعي «ظفر»

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:54 م
القمر الصناعي
القمر الصناعي
وكالات
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أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، اليوم الأحد، فشل عملية إطلاق صاروخ لوضع القمر الاصطناعي "ظفر" في المدار.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول بوزارة الدفاع الإيرانية قوله للتلفزيون الرسمي، إن القمر الاصطناعي لم يصل إلى المدار كما كان مخططا.

وكان الحرس الثوري الإيراني كشف الأحد، عن صاروخ بالستي قصير المدى، يمكن أن يحمل محركا من "الجيل الجديد" صمم لوضع أقمار اصطناعية في الفضاء.

وكانت إيران تستعد لإطلاق قمر اصطناعي جديد للمراقبة العلمية، وهو جزء من برنامج سبق أن وصفته الولايات المتحدة بأنه "استفزاز".

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