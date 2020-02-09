سفير إثيوبيا بالقاهرة يطالب أوروبا بدفع تعويضات لإفريقيا

قال دينا مفتي، السفير الإثيوبي بالقاهرة، إن قارة إفريقيا تعد ضمن أفضل المناطق نموًا في الاقتصاد قائلًا: «إفريقيا لم تخسر كل شئ ولا يزال الأمل موجودًا، ونحتاج إلى التكامل للاستغلال الأمثل لموارد كل دولة، وكذلك الأشقاء في الدول العربية لديهم موارد ويمكنهم أن يأتوا إلى إفريقيا بدلًا من الاستثمار في دول أخرى.أضاف السفير الإثيوبي بالقاهرة على هامش مؤتمر الزراعين الإفارقة اليوم، أن التغيرات المناخية ليست إفريقيا سببًا فيها، لكنها تعانى منها ونطالب أوروبا بدفع تعويضات مادية لنا؛ لأنهم السبب الرئيسي فيها.وتابع "أننا كدول إفريقية نحتاج إلى التكامل والتعاون معًا من أجل مواجهة التغيرات التى تحدث".