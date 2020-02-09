رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هل يحصل محمد علاوى على تأييد متظاهري العراق؟

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:46 م
محمد علاوى
محمد علاوى
آية حسني
طباعة
حاول رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، خلال الأيام الماضية، التحرك قدما لكسب تأييد الشعب، من خلال عدة مواقف، سواء بلقاءات تنسيقية معهم، أو بعهود كبيرة قاطعة على نفسه، وأخيرا من خلال إعلان نيته في التراجع عن منصبه حال أصر الحراك الشعبي على رفض ترشيحه.

من المقرر أن تتم مشاورات تشكيل الحكومة العراقية خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن هل يقدر محمد توفيق علاوي على كسب ثقة الثوار والقوى السياسية العراقية؟

يتوقع الدكتور عبد الكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، عدم قدرة "علاوي" على تحقيق ذلك، قائلًا: "لا يمكن لـ"علاوي" ان يكسب ثقة المتظاهرين الثوار لعدة اسباب، حيث انه خالف المطالب الاساسية للثوار، ورغبتهم في عدم تكليف رئيس للحكومة يكون شغل احد المناصب السياسية سابقا، والا يكون منتمي لحزب سياسي، وان يكون بعيد عن المحاصصة الطائفية، وكلها أمور لا تنطبق عليه".

وأضاف وزان في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "العلاوي مرشح من قبل الاحزاب والقوى السياسية ومن إيران تحديدًا، وسبق وحكم عليه من قبل قضاء العراق في قضايا فساد"، معتبرًا ان الموضوع اكبر من أن يتم القبول به أو رفضه، اذ ان الثوار قدموا الكثير من الدماء لتنفيذ مطالبهم، فضلا عن أنه لا يستطيع الوقوف بوجه الميليشيات.

وتابع: "هو قطع على نفسه عهود كبيرة لن يكون قادر على تحقيقها، حيث تعهد أنه سيحاسب الذين قتلوا الثوار، ولم يفعل ذلك، وقطع على نفسه عهدا أن يمنع التدخل الاجنبي، هل استطاع ان يمنع إيران وأعوانها واحزابها من التدخل في شؤون العراق؟".

وفي سياق متصل، قال الدكتور مصلح السعدون، المحلل السياسي العراقي، إنه في بداية التظاهرات تم طرح اسم علاوي كمقترح من قبل المتظاهرين لتشكيل الحكومة، ولكن بسبب عدم وجود رؤية وقيادة موحدة للمتظاهرين، جعلهم يرفضون ترشيحه، رغم تزكيتهم له من قبل، لافتًا إلى أن ترديد اسمه وتعيينه مكلف من قبل كتلتي الفتح وسائرون، أدى إلى زيادة الاحتقان ضده.

وأضاف السعدون لـ"الدستور": "فضلا إلى نزول اصحاب القبعات الزرقاء التابعين لهذه الكتل لمحاولة فض التظاهرات بالقوة، وما نتج عنه من استشهاد واصابة العشرات وخاصة في بغداد والنجف والناصرية الأمر الذي زاد من اصرار المتظاهرين على رفضه"، مرجحا عدم حصوله على تأييد المتظاهرين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة فى «مذبحة حدائق الأهرام».. الأب احتضن ابنته وانتحر

منذ حوالي 9 ساعات

العثور على 3 جثث بـ«منور شقة» في حدائق الأهرام

منذ حوالي 19 ساعة

محمد رمضان لقائد الطائرة: «آسف وأنا تحت أمرك»

منذ حوالي 15 ساعة

من قلب الصين.. صحفى يكشف الوضع المرعب من داخل ووهان

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

تراجع جديد في سعر الدولار اليوم

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

دراسة: الأمريكيون يموتون مبكرا رغم الإنفاق الصحي الضخم

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. محمد ناجي يناقش «عن رائحة الشمس»

عبد الرحيم يوسف يناقش «المادة السوداء» بالنيل الثقافية الأربعاء

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية