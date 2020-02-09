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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حسان دياب يدين الاعتداء المسلح على قوة عسكرية تابعة للجيش اللبناني

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:42 م
الدكتور حسان دياب،
الدكتور حسان دياب،
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أدان رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، الاعتداء المسلح الذي تعرضت قوة عسكرية من جهاز مخابرات الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم بمدينة الهرمل، (بمحافظة بعلبك الهرمل شمالي شرق البلاد) على نحو أودى بحياة عنصرين عسكريين وإصابة 3 آخرين.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، في بيانه مساء اليوم الأحد، أن الكمين المسلح الذي تعرضت له قوة الجيش اللبناني، إنما يستهدف الاستقرار الذي يضطلع الجيش اللبناني بدور أساسي في حمايته، مشددا على أن الجيش يبقى صمام أمان الدولة اللبنانية، وكل اعتداء عليه هو عدوان على اللبنانيين بكل فئاتهم ومناطقهم.

وأشار إلى أنه ينبغي أن يتم الإسراع في إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة والمحرضين عليها؛ لردع كل من تسول له نفسه استهداف هيبة الدولة اللبنانية.

وكانت قوة عسكرية من جهاز مخابرات الجيش اللبناني تلاحق سيارة في منطقة المشرفة بمدينة الهرمل، قبل أن تتعرض لكمين وإطلاق نار، الأمر الذي أدى إلى مقتل عنصرين وإصابة ثلاثة بجروح ومقتل أحد مطلقي النار وضبط سائق السيارة.

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