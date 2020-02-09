«المصريين الأحرار» بالإسكندرية في زيارة لمستشفى برج العرب الجامعي لأورام الأطفال

زار وفد من حزب المصريين الأحرار، مستشفي برج العرب الجامعي لأورام الأطفال.يأتي ذلك تحت رعاية كل من الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والنائب طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة، وإبراهيم هاشم الأمين المساعد، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب منهم منى كيرلس، وخالد العزومي، وسميرة شكري، وسلوى عبدالقادر، وآمال المصري.وفي سياق متصل، شارك النائب طارق السيد، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، في جولة تفقدية بمستشفى برج العرب الجامعي لأورام الأطفال، يرافقه محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي ونائبه الدكتور هشام جابر، وعميد كلية الطب الدكتور وائل نبيل.