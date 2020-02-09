بسبب الإهمال.. إقالة رئيس قرية الزعفرانة برأس غارب

قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إقالة رئيس قرية الزعفرانة بمدينة رأس غارب، في جولة مفاجئة للمحافظ إلى قرية الزعفرانة، عصر اليوم؛ بسبب تدني مستوى النظافة داخل القرية، وتجمع مياه الأمطار، ووجود العديد من التعديات، وورش صيانة سيارات للنقل الثقيل، وورش إصلاح الكاوتش على الطريق الرئيسي للقرية، وتلقي هذه الورش مخلفات الكاوتش على الطريق الذي يتسبب في العديد من الحوادث.وكلف المحافظ، رئيس مدينة رأس غارب بفحص تراخيص هذه الورش، موجهًا بتمهيد وتوسعة الطريق المؤدي إلى مدخل المحافظة بقرية الزعفرانة من المدخل الشمالي.وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات، مشددًا على أنه يولي ملف النظافة اهتمامًا كبيرًا، مشيرًا إلى أنه غير مقبول وجود أي قمامة بالمدن والقرى، أو تقصير في حق المواطن، موضحًا أن زياراته المفاجئة مستمرة للمصالح الحكومية وفي أوقات مختلفة.