رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الوطنية للصحافة» تؤجل لقاء شباب الصحفيين

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:55 م
كرم جبر
كرم جبر
الحسين عبيد
طباعة
قدمت الهيئة الوطنية للصحافة، الاعتذار عن الدعوة العامة الموجهة لشباب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية لمناقشة خطط إصلاح الصحافة القومية، والتي كان من المقرر عقدها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.

وقالت الهيئة إنه سيتم تحديد موعد آخر في وقت قريب، والإعلان عنه على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة.

كان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، دعا شباب الصحفيين بالمؤسسات القومية لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية، وما يثار من قضايا تهم شباب الصحفيين.

وأوضح على صفحته بموقع «فيسبوك» أن الدعوة عامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الساعة الرابعة مساءً، لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

«شكرى» يكشف آخر مستجدات مفاوضات «النهضة»

منذ حوالي 4 ساعات

الثلاثاء.. عدد المصريين يصل 100 مليون نسمة

منذ حوالي 6 ساعات

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

منذ حوالي 9 ساعات

استقرار سعر الدولار اليوم الأحد 9-2-2020

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«المصل واللقاح»: الحرارة الشديدة الفرق بين «كورونا» والإنفلونزا

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

«ورش فنية» ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام سينما المرأة

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»