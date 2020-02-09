«الوطنية للصحافة» تؤجل لقاء شباب الصحفيين

قدمت الهيئة الوطنية للصحافة، الاعتذار عن الدعوة العامة الموجهة لشباب الصحفيين بالمؤسسات الصحفية القومية لمناقشة خطط إصلاح الصحافة القومية، والتي كان من المقرر عقدها أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع.وقالت الهيئة إنه سيتم تحديد موعد آخر في وقت قريب، والإعلان عنه على الصفحة الرسمية للهيئة الوطنية للصحافة.كان الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، دعا شباب الصحفيين بالمؤسسات القومية لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية، وما يثار من قضايا تهم شباب الصحفيين.وأوضح على صفحته بموقع «فيسبوك» أن الدعوة عامة أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الساعة الرابعة مساءً، لمناقشة خطة إصلاح الصحافة القومية.