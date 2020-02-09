السيسي يقترح إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب

اقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته الختامية بالقمة الإفريقية، استضافة مصر لقمة إفريقية تخصص لبحث إنشاء قوة إفريقية لمكافحة الإرهاب، وذلك من واقع مسئوليات مصر تجاه القارة وإيمانًا منها بأهمية ذلك المقترح لتحقيق السلم والأمن بها، وذلك وفقًا لما صرح به بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.وأضاف راضي، أن الرئيس دعا الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي للتشاور المستفيض حول كل الأبعاد التنظيمية والموضوعية لتلك القمة وهذه القوة المقترحة بمعرفة مجلس السلم والأمن الإفريقي واللجنة الفنية للدفاع، على أن يعرض الأمر على هيئة مكتب القمة في أقرب وقت.