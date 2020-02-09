أغنية عراقية تسخر من مواقف مقتدى الصدر (فيديو)

نشر برنامج "تفاعلكم"، المُذاع على فضائية "العربية"، مساء اليوم، فيديو لأغنية تنتقد كلماتها مواقف الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر، وتستهزئ من تغريداته.والمتابع لمواقع التواصل الاجتماعي يلاحظ أنه في الفترة الأخيرة زادت تغريدات زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وأصبح نشطًا في ظل الأحداث الأخيرة التي تشهدها محافظات ومدن العراق.ففي تغريدة يدعو مناصريه، أصحاب القبعات الزرقاء للنزول للاحتجاج في ساحات التظاهر، وبعد مدة قصيرة يغرد "الصدر" ويطلب من مناصريه، الانسحاب.تقلب مواقف الصدر في تغريداته، سواء مع مناصريه، أو بشكل عام، جعلت العراقيين يسخرون منه ويطالبون بإيقاف حسابه، فخلال اليومين الماضيين، أطلق معارضو "الصدر"، حملة افتراضية، تحت هاشتاج " #بلغ_على_مقتدى"، والذي حمل دعوات لإيقاف حساب الصدر على تويتر.