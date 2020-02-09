عمرها 73 عامًا.. شفاء أول حالة مصابة بـ"كورونا" فى الإمارات

ليو يوجيا صينية عمرها 73 عامًا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها العلاج اللازم منذ دخولها إلى المستشفى في دولة الإمارات.وأفادت الوزارة بأن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي، حيث تماثلت الجدة واسمها ليو يوجيا "73 عامًا" للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.ووفقًا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، خلال مرافقتها لي شيوي هانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية، والدكتور حسين عبدالرحمن الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، خلال زيارتهما اليوم للسيدة الصينية لتقديم التهنئة لها على تعافيها التام من المرض.وأعربت ليو يوجيا عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت بها منذ دخولها المستشفى، مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.وقالت إن "ما قدمته دولة الإمارات لها وجميع أفراد العائلة يجسد مدى الرعاية التي يحظى بها كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة"، معربة عن سعادتها الكبيرة بزيارة القنصل الصيني وممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات وتقديم التهنئة لها على شفائها.