الاتحاد الإفريقي: لا إصابات بـ«كورونا» في القارة

أعلنت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، أميرة الفضيل، خلو القارة الأفريقية من أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.وقالت أميرة الفضيل، في مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا اليوم الأحد: "حتى الآن كل الحالات في أفريقيا هي حالات اشتباه وليس لدينا أي حالة مؤكدة في أفريقيا للآن".وأضافت: "نعرف مواضع الضعف لدينا، فليس عندنا معامل كافية للتعامل مع الفيروس، وهناك معمل واحد فقط في جنوب أفريقيا".وأشارت أميرة الفضيل إلى أن الاتحاد الأفريقي يعطي أولوية للدول المعرضة أكثر للإصابة وهي 15 دولة لديها خطوط طيران مباشرة مع الصين.وأكدت: "فعلنا ما بوسعنا كاتحاد أفريقي لحماية القارة من فيروس كورونا، ونبحث الآن عن تمويل".