رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

طيران بنجلادش يرفض إجلاء المواطنين بسبب «كورونا»

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أعلنت حكومة بنجلاديش، عن عجزها لمواصلة تطبيق خططها لإجلاء مواطنيها من مناطق انتشار فيروس "كورونا" في الصين، بسبب رفض موظفي الطيران المخاطرة بحياتهم في هذه العمليات.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أقر وزير خارجية بنجلاديش، أبوالكلام عبدالمؤمن، للصحفيين بأن موظفي شركة الطيران الوطنية "بيمان"، رفضوا المشاركة في الرحلات إلى مناطق تفشي الفيروس الفتاك في الصين، قائلا: "لا نستطيع استعادتهم (المواطنين) بسبب عجزنا عن تسيير أي رحلة، لا يريد أي طاقم طيران التوجه إلى هناك، والطاقم الذي نفذ الرحلة السابقة لا يريد التوجه إلى هناك مجددا أيضا".

وأكد الوزير، أن سلطات بلاده تحاول استئجار طائرة صينية لتسيير هذه الرحلة، لكن دون إحراز أي نجاح يذكر حتى الآن.

وكانت حكومة بنجلاديش، استعادت الأسبوع الماضي 312 من مواطنيها، معظمهم طلبة، من مدينة "ووهان"، مركز انتشار الفيروس الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه 800 شخص، وكان من المقرر أصلا أن تنقل الرحلة الثانية 171 مواطنا إلى بلادهم.

ولم تسجل في بنجلاديش حتى الآن إصابات بالفيروس.

موضوعات متعلقة

منذ ساعة و 6 دقيقة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

منذ يوم

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

منذ حوالي 6 ساعات

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوجة مخنوقة والأب والطفلة مهشما الرأس

منذ يومين

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصور

image description

صور عودة الطلاب للمدارس

image description

صور هبة السيسي في عزاء والدتها بحضور نجوم الفن

image description

صور نجوم الفن في حفل إحياء ذكرى أم كلثوم على مسرح المنارة

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

الأكثر قراءة

«الإنفلونزا» تنتشر في أمريكا وتصيب 22 مليون شخص

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

«المصل واللقاح»: الحرارة الشديدة الفرق بين «كورونا» والإنفلونزا

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

إنفوجراف

image description

7 خطوات لعمل توكيل شهر عقاري بالمنزل (إنفوجراف)

image description

سلسلة الإقالات والاستقالات فى حكومة ترامب (إنفوجراف)

image description

لأول مرة منذ 6 سنوات.. متوسط معدل التضخم يحقق رقمًا أحاديًا (إنفوجراف)

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

أيام زمان

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

مأساة ماجدة الصباحي.. أحبت هؤلاء الرجال لكنهم تزوجوا فعاشت وحيدة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

نجم الساعة

سر قصة الحب المجهولة بين زبيدة ثروت وابن أمه.. «عشقت حلاقًا فرفض الزواج منها»

الصحة

دراسة: نصف حالات الإصابة بـ«كورونا» تحدث في فترة «حضانة المرض»

دراسة: المشاكل الأسرية مرتبطة بالأفكار الانتحارية بين الأطفال

نصائح للتخلص من تورم القدمين أثناء الحمل

أعراض الموت المبكر بسبب مرض السكري

منوعات

«تحدي تناول البيض النيء» يصل مصر

السباحة 30 دقيقة تحرق 350 سعرة حرارية

مأكولات طبيعية تحارب «الكبد الدهنى»

الصين تطلق اسمًا مؤقتًا على فيروس كورونا الجديد

مقالات الرأي
ماجد حبته
الحنجرة
د.أحمد الخميسى
شقاء الطفولة
محمد رفعت
حكايات مصرية.. حماية الأسواق من كورونا
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
المزيد

الثقافة

قوافل قصور الثقافة تجوب قرى الدقهلية

وفد طلابى سعودى يشارك فى مسابقة لغة الضاد بالجامعة العربية

«ورش فنية» ضمن فعاليات مهرجان أسوان لأفلام سينما المرأة

إبراهيم أحمد عيسى في القائمة الطويلة بجائزة راشد عن «حكاية الأشبوني»