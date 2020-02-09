طيران بنجلادش يرفض إجلاء المواطنين بسبب «كورونا»

أعلنت حكومة بنجلاديش، عن عجزها لمواصلة تطبيق خططها لإجلاء مواطنيها من مناطق انتشار فيروس "كورونا" في الصين، بسبب رفض موظفي الطيران المخاطرة بحياتهم في هذه العمليات.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أقر وزير خارجية بنجلاديش، أبوالكلام عبدالمؤمن، للصحفيين بأن موظفي شركة الطيران الوطنية "بيمان"، رفضوا المشاركة في الرحلات إلى مناطق تفشي الفيروس الفتاك في الصين، قائلا: "لا نستطيع استعادتهم (المواطنين) بسبب عجزنا عن تسيير أي رحلة، لا يريد أي طاقم طيران التوجه إلى هناك، والطاقم الذي نفذ الرحلة السابقة لا يريد التوجه إلى هناك مجددا أيضا".وأكد الوزير، أن سلطات بلاده تحاول استئجار طائرة صينية لتسيير هذه الرحلة، لكن دون إحراز أي نجاح يذكر حتى الآن.وكانت حكومة بنجلاديش، استعادت الأسبوع الماضي 312 من مواطنيها، معظمهم طلبة، من مدينة "ووهان"، مركز انتشار الفيروس الذي تجاوزت حصيلة ضحاياه 800 شخص، وكان من المقرر أصلا أن تنقل الرحلة الثانية 171 مواطنا إلى بلادهم.ولم تسجل في بنجلاديش حتى الآن إصابات بالفيروس.