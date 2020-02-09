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الأحد 09 فبراير 2020 الموافق 15 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رامي جمال يغني «سقف» مع نجوم الفن والرياضة (فيديو)

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:24 م
رامي جمال
رامي جمال
حسين الجندي
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طرحت شركة "نجوم ريكوردز" عبر قناتها على موقع "يوتيوب"، فيديو كليب الفنان رامي جمال "سقف"، وشاركه في الغناء نجوم الفن والرياضة والمجتمع.
ويظهر في الكليب أحمد السقا وإسعاد يونس وعمرو يوسف وهشام جمال وحمدي الميرغني وحسن الرداد وعلي ربيع ومحمد أوس أوس وشيماء سيف ومحمد عبد الرحمن والشيف علاء الشربيني وعمرو سعد وهنادي مهني وأحمد السعدني ومي عمر وهشام ماجد وكريم عبد العزيز وحمادة هلال وأكرم حسني وهشام عباس ونسمة عبد العزيز.
ومن نجوم الرياضة ظهر شيكابالا وعمرو السولية وطارق حامد ورمضان صبحي وأحمد الشيخ ومحمود علاء وحسني عبد ربه وحسين السيد وحسين الشحات بجانب عدد من الإعلامين مثل انجي علي وإبراهيم فايق وهاني حتحوت والمصارع السابق كرم جبر، إضافة الى صناع الأغنية الشاعر مصطفي حسن والملحن بلال سرور والموزع توما.

رامى جمال تعاون فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقي فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.

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